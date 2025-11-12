Згідно з протоколом візуального спостереження, Гринчук ночувала у Галущенка тричі.

Під час засідання Вищого антикорупційного суду у справі про корупцію в АТ НАЕК "Енергоатом" прокурор зачитав інформацію про те, що міністерка енергетики Світлана Гринчук щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.

У коментарі "Слідство.Інфо" чиновниця запевнила, що їй про таке нічого не відомо.

Так, згідно з протоколом візуального спостереження, Гринчук ночувала у Галущенка тричі: в ніч на 24 липня, на 28 липня та з 11 по 13 серпня. При цьому відкривала хвіртку ключем, який у неї був.

Відео дня

На прохання журналістів прокоментувати ці обставини Гринчук відповіла, що "нічого про це не чула", потім кинула слухавку та перестала відповідати.

За даними ЗМІ, Гринчук та Галущенко зв'язують давні й міцні стосунки. Гринчук навіть змінила Галущенка на посту міністра енергетики 17 липня. А до цього вона була його заступницею.

Варто зазначити, що Грінчук, згідно зі статусом, вказаним на її сторінці в соцмережі Facebook, одружена з В'ячеславом Грінчуком, підприємцем з експлуатації атракціонів і тематичних парків. Однак у декларації чиновниці за 2023 рік серед членів її сім'ї, на відміну від попередніх декларацій, чоловік не згадується. За даними ЗМІ, на даний момент вона розлучена, як і Галущенко.

Звільнення Гринчук

Сьогодні голова Міненерго Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Вона вже внесена на розгляд Верховної Ради.

Гринчук заявила, що посада "ніколи не була для неї самоціллю" і висловила вдячність президенту Володимиру Зеленському, уряду та нардепутатам за "надану можливість працювати на користь держави упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі".

Вас також можуть зацікавити новини: