Під час засідання Вищого антикорупційного суду у справі про корупцію в АТ НАЕК "Енергоатом" прокурор зачитав інформацію про те, що міністерка енергетики Світлана Гринчук щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.
У коментарі "Слідство.Інфо" чиновниця запевнила, що їй про таке нічого не відомо.
Так, згідно з протоколом візуального спостереження, Гринчук ночувала у Галущенка тричі: в ніч на 24 липня, на 28 липня та з 11 по 13 серпня. При цьому відкривала хвіртку ключем, який у неї був.
На прохання журналістів прокоментувати ці обставини Гринчук відповіла, що "нічого про це не чула", потім кинула слухавку та перестала відповідати.
За даними ЗМІ, Гринчук та Галущенко зв'язують давні й міцні стосунки. Гринчук навіть змінила Галущенка на посту міністра енергетики 17 липня. А до цього вона була його заступницею.
Варто зазначити, що Грінчук, згідно зі статусом, вказаним на її сторінці в соцмережі Facebook, одружена з В'ячеславом Грінчуком, підприємцем з експлуатації атракціонів і тематичних парків. Однак у декларації чиновниці за 2023 рік серед членів її сім'ї, на відміну від попередніх декларацій, чоловік не згадується. За даними ЗМІ, на даний момент вона розлучена, як і Галущенко.
Звільнення Гринчук
Сьогодні голова Міненерго Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Вона вже внесена на розгляд Верховної Ради.
Гринчук заявила, що посада "ніколи не була для неї самоціллю" і висловила вдячність президенту Володимиру Зеленському, уряду та нардепутатам за "надану можливість працювати на користь держави упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі".