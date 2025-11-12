Гринчук заявила, що в межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Написала заяву про відставку", - написала Гринчук, додавши фото заяви, яку вона написала від руки.

Гринчук заявила, що посада "ніколи не була для неї самоціллю" і висловила вдячність президенту Володимиру Зеленському, уряду та народним депутатам за "надану можливість працювати на користь держави упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі".

"Закон. У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі", - додала вона.

Гринчук також згадала домисли, які стосуються її особистих стосунків.

"Будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця", - зазначила вона.

Корупційний скандал в енергетиці - що варто знати

10 листопада Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

В НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

У Міністерстві енергетики тоді відреагували на масштабний корупційний скандал. Зокрема, міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що у випадку доведення провини всі причетні до розкрадань в "Енергоатомі" особи будуть притягнуті до відповідальності.

