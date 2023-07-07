На даний момент ніхто не може сказати, де знаходиться ватажок ПВК "Вагнер".

Лідер найманців Євген Пригожин знаходиться в Росії і залишається "вільною людиною" попри те, що організував повстання проти військового керівництва Москви. Не виключається, що у ватажка "вагнерівців" можуть бути двійники.

Видання The New York Times пише, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив журналістам, що Пригожин перебував у Санкт-Петербурзі, станом на ранок четверга, а потім "можливо, він поїхав до Москви, можливо, ще кудись, але він не знаходиться на території Білорусі". Через кілька днів він сказав, що лідер Вагнера поїхав до Білорусі, хоча незрозуміло, чи це насправді сталося.

Пригожин зараз знаходиться на волі, сказав Лукашенко, хоча і визнав, що "не знав, що станеться потім", і відмахнувся від думки, що Путін просто вб'є Пригожина, який до недавнього часу був життєво важливим союзником.

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"Якщо ви думаєте, що Путін такий злий і мстивий, що завтра вб'є Пригожина — ні, цього не буде", — сказав він.

Якщо Пригожин, якого державні ЗМІ називають зрадником, насправді знаходиться на волі і знаходиться в Росії менш ніж через два тижні після інсценування того, що Кремль назвав спробою державного перевороту, це буде один з найзагадковіших поворотів в історії. У середу відоме телешоу транслювало відео обшуку поліції в його розкішному особняку в Санкт-Петербурзі, де були виявлені великі суми грошей, вогнепальна зброя, паспорти, перуки і наркотики. Представник Пригожина заперечував, що цей будинок належить йому.

Деякі російські новинні агентства повідомили, що Пригожин був у Санкт-Петербурзі в середу або четвер. Співробітник Пентагону на умовах анонімності сказав, що лідер Вагнера перебував у Росії більшу частину часу після заколоту, але чиновник сказав, що неясно, чи був він у Білорусі, почасти тому, що Пригожин, очевидно, використовує двійників, щоб замаскувати свої рухи.

Представник Кремля Дмитро Пєсков ухилився від відповіді на питання про місцезнаходження Пригожина, заявивши, що в уряду "ні можливості, ні бажання" відстежувати його пересування.

На прес-конференції з журналістами в Мінську Лукашенко насолоджувався увагою, яку привернув до себе в найдраматичніший момент для влади Путіна за 23 роки при владі. Але через кілька днів після того, як Лукашенко запропонував бійцям Вагнера і їх лідеру притулок в його країні, він не пояснив, куди вони відправляться і яку роль вони будуть грати.

У той час як Лукашенко продовжував хвалитися своїм посередництвом і миротворчістю, він також ясно давав зрозуміти про свою повагу, навіть раболіпство, перед Росією і Путіним, якого він неодноразово називав "великим братом".

"Головне питання, де буде дислокуватися "Вагнер" і що він буде робити — це не від мене залежить; це залежить від керівництва Росії", — сказав він. Лукашенко запевнив, що говорив з Пригожиним в середу і що "Вагнер" буде продовжувати "виконувати свої зобов'язання перед Росією до тих пір, поки це можливо", пле без уточнень.

"Вагнер" в Білорусі - що відомо

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин зупинив влаштував заколот, але після переговорів з Олександром Лукашенком зупинив "марш на Москву", який запропонував найманцям виїхати до Білорусі. Пізніше Лукашенко заявив, що Євген Пригожин нібито перебуває в Росії, а найманці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах.

За інформацією спостерігачів, близько 200 найманців ПВК"Вагнер" можуть перебувати на території військового полігону "Лосвідо".

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