Візит перенесли з жовтня на січень.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська планує на початку 2021 року відвідати Україну.

Про це розповів її радник Франак Вячорка в ефірі "Громадського радіо".

"Зараз нічого планувати неможливо через коронавірус, через політичну ситуацію, все змінюється дуже швидко. План відвідати Україну був ще в жовтні, але перенісся, з’явились інші плани, тому я сумніваюсь, що візит буде цього року, скоріше за все, на початку наступного", - пояснив він.

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За його словами, щодо візиту білоруської опозиціонерки, команда Тихановської комунікує із МЗС України, але "візит в Україну точно має відбутись".

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна не запроваджуватиме санкції проти Лукашенка й не комунікуватиме з білоруською опозицією

Вибори й протести в Білорусі: що відбулося

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менш як 2%.

Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту відбулися зіткнення з силовиками. По всій країні почалися страйки. Вони з різною інтенсивністю тривають досі.

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Автор: Юрій Годован