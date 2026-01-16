Тимошенко назвала нардепа, чий голос зафіксований на плівках НАБУ

Лідерка "Батьківщини" наполягає на експертизі плівок.

Лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка Юлія Тимошенко 16 січня під час засідання суду, де їй обирають запобіжний захід, заявила, що на плівках НАБУ зафіксований голос народного депутата Ігоря Копитіна. Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

За її словами, на цього обранця у НАБУ відкрита справа, і щоб звільнити себе від кримінальної відповідальності, він нібито зробив усе для того, "щоб просто показати свою якусь заслугу перед НАБУ".

"Абсолютно точно пан Копитін був зацікавленй у тому, щоб закрити свою кримінальну справу в НАБУ. Щоб звільнити себе від кримінальної відповідальності, Копитін передав у НАБУ або зробив все, що треба, для того, щоби це було компільовано", - сказала Тимошенко.

Вона заявила, що оприлюднені розмови - "це абсолютно скомпільований запис паном Копитіним і НАБУ", і наполягає на експертизі "фейку".

Суд обирає запобіжний захід Тимошенко

Як повідомляв раніше УНІАН, Тимошенко у суді заявила, що розмови, яку опублікувало НАБУ, ніколи не було. Вона назвала звинувачення на свою адресу "політичною справою", а відео, на якому, за версією НАБУ, вона обговорювала передачу коштів, - цілком сфальшованим. Очільниця "Батьківщини" пообіцяла довести це в суді через незалежну експертизу.

Також Тимошенко заявила, що вилучені під час обшуку кошти - це її особисті заощадження. Коли журналісти спитали у неї, хто другий нардеп, голос якого чути на плівках НАБУ, підозрювана відповіла, що такої розмови не було ніколи у житті.

