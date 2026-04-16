'Як після Другої світової': Зеленський закликав світ до безкомпромісного трибуналу над РФ

Він наголосив, що Росія не повинна залишитися безкарною.

Важливо, щоб російські воєнні злочинці не насолоджувалися нормальним життям, а отримали справедливі вироки. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників церемонії нагородження Four Freedoms Awards.

Він наголосив, що важливо, щоб Росія понесла відповідальність за цю агресію – у юридичному та практичному сенсі.

"Це необхідно. Так само, як це було необхідно після Другої світової війни", - підкреслив Зеленський.

Президент України повідомив, що йде робота над створенням трибуналу щодо російської агресії проти України. За його словами, міжнародна правова система повинна бути рішучою та безкомпромісною до російських воєнних злочинців.

"І, будь ласка, пам’ятайте: будь-яка свобода крихка без найосновнішої: свободи від руїн. Без елементарної безпеки. І якщо ті, хто починає війни, не відчувають своєї відповідальності", - сказав глава держави.

Він закликав не дати Росії залишитися безкарною.

Масовий обсріл України

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 15 на 16 квітня російські окупанти запустили по Україні ракети та дрони. Зокрема, під ударами були Київ, Дніпро, Харків та Одеса.

У Дніпрі нічна російська атака забрала життя 5 людей – трьох жінок та двох чоловіків.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа сказав, що ворог атакував безпілотниками, артилерією та ракетами два райони області. У місті понівечені офісна та адмінбудівлі, житлові будинки, підприємство, автівки.

За його словами, майже дві доби місто перебувало під російськими ударами. 13 постраждалих через атаку залишаються у лікарнях. Жінка 40 років та чоловіки 33, 40, 46 та 48 років - у важкому стані. У них черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої, різані рани та переломи.

У ніч проти 16 квітня був обстріл Києва, внаслідок якого загинули 4 особи (серед них 12-річний хлопчик) та поранено 45 мешканців міста. Відомо про 58 постраждалих. Уламки влучили у житлові та нежитлові будівлі в Подільському, Оболонському, Деснянському та Шевченківському районах, спричинивши пошкодження конструкцій, вікон та пожежі. Рятувальники врятували матір з дитиною з-під завалів.

