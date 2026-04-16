Розтрощені квартири та десятки авто: жахливі наслідки атаки на Київ (фото, відео)

Внаслідок сьогоднішньої ракетно-дронової атаки у Києві зафіксовані чисельні руйнування – потрощені багато квартир, згоріли десятки авто, є загиблі та дуже багато постраждалих. ЗМІ показали наслідки атаки та розповіли, як жителі міста оговтуються після російських ударів.

Загалом у столиці загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річна дитина, також відомо про 58 постраждалих. Водночас, як розповіла "Київ24" директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан, кількість постраждалих може зростати, оскільки люди продовжують прибувати до медичних закладів самостійно. Вона також додала, що у лікарні в тяжкому стані перебувають мати з дитиною.

У Оболонському районі ракета влучила у парковку автосалону, вигоріли понад 60 автівок, і ще багато потрощено уламками. Внаслідок удару загинули двоє охоронців, які якраз заступили на зміну - Юрій та Сергій. Також вибуховою хвилею пошкоджено розташовану поруч АЗС.

Мешканці Подільського району, який став однією з цілей ворожої атаки, поділилися свідченнями про пережите. Розповідають, що у багатьох значні порізи обличчя та рук від осколків скла. Також у будинках багато зруйнованих квартир.

"Все потрощено, є такі квартири, що жити неможливо", - розповідає жінка на ім’я Любов.

Інша жителька Подолу, Юлія, розповідає, що чоловік, який мешкав в одній квартир, був на балконі, побачив, що летить, і встиг забігти в загальний коридор.

"Мені здається, це його в більшій мірі врятувало", – розповідає вона.

Ще одна мешканка будинку розповідає, що бачила, як дрон летить "прямо над гаражами".

"Стався вибух, ми почали швидко збиратися. Мешканці нашого будинку одразу побігли допомагати сусідам, у яких виникли складнощі з евакуацією через завали, – згадує вона.

"Цей вогонь, цей вибух… Я закричала", - ділиться інша жінка, Ірина.

Атака по Україні

Росіяни з вечоа 15 квітня здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням 703 повітряних цілей: 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 20 крилатих ракет Х-101; 5 крилатих ракети Іскандер-К та 659 БпЛА.

"Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

У Києві внаслідок атаки загинули 4 особи, серед них дитина, ще близько 60 людей отримали поранення.

Також армія РФ атакувала Одесу ракетами та дронами. Загинуло 9 людей, понад 20 - постраждали.

