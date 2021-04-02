Веніславський переконаний, що як тільки закінчаться жорсткі карантинні заходи в Києві Конституційний суд «вступить в нормальне робоче русло».

Представник президента в Конституційному суді України, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський переконаний, що після скасування указів про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду криза в КСУ вичерпана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте такожУ Зеленського анонсували "наведення справедливості" на засіданні РНБО 2 квітня

«Що стосується нинішньої ситуації, то я б сказав, що після того, як пан Тупицький і його найближчий соратник пан Касмінін, які були призначені президентом-втікачем Януковичем, припинили мати статус судді Конституційного суду. Весь конфлікт, вся криза на даний момент фактично вичерпана», - заявив він.

Веніславський вважає, що як тільки закінчаться жорсткі карантинні заходи в Києві, Конституційний суд «вступить в нормальне робоче русло» і буде ухвалювати рішення, «а пан Тупицький нехай відстоює свою правоту там, де він вважає за потрібне».

Також представник президента в КСУ прокоментував неявку Тупицького на обрання йому запобіжного заходу до Печерського районного суду Києва: «Тупицький демонструє зухвале, цинічне ставлення до закону, права, до рішення суду, який запросив його для вирішення питання з обрання запобіжного заходу».

Він наголосив, що Тупицький вже не має статусу ані судді, ані голови Конституційного суду, але, за словами його адвоката, він себе ще таким вважає.

«Це питання до лікарів, напевно», - додав Веніславський.

«Він (Тупицький – УНІАН) на сьогоднішній день дійсно є охоронюваною особою, але не як голова Конституційного суду, а як екс-голова. За законом про охорону органів державної влади та посадових осіб, охоронювана особа протягом одного року після того, як вона припинила мати такий статус, користується охороною УДО», - додав представник президента в КСУ.

Звільнення Тупицького і Касмініна

28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.

29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці. Тупицький оскаржував цей указ у Верховному суді.

26 лютого 2021 року президент підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС ще на місяць. 4 березня Тупицький подав до Верховного суду ще один позов про скасування указу президента щодо відсторонення його від посади судді КС.

27 березня Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду.

2 квітня Тупицький не з'явився на обрання йому запобіжного заходу до Печерського районного суду Києва.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров