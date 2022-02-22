У турецькому МЗС назвали таке рішення неприйнятним.

Міністерство закордонних справ Туреччина засудило рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання "незалежності" так званих "ЛДНР".

У турецькому зовнішньополітичному відомстві назвали дії Москви "неприйнятними".

"Рішення Російської Федерації про визнання так званих Донецької та Луганської республік суперечать Мінським угодам, а також є явним порушення політичної єдності і територіальної цілісності України", - сказано в заяві МЗС Туреччини.

"Рішення Російської Федерації неприйнятне, і ми його відкидаємо", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що Туреччина прихильна збереженню політичної єдності і територіальної цілісності України. МЗС закликало всі зацікавлені сторони "діяти зі здоровим глуздом і дотримуватися міжнародного права".

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в Росії опублікували укази Володимира Путіна про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР". У них Путін, серед іншого, доручив російському МЗС "провести переговори про встановлення дипломатичних відносин" з "ДНР" і "ЛНР". Особливу увагу звертає на себе пункт, в якому Путін доручає ввести російські війська на окупований Донбас до прийняття рішення Радою Федерації РФ про його визнання. Російську армію в ОРДЛО нібито посилають для "підтримки миру".

До теперішнього часу низка країн і організацій висловили засудження такого рішення з боку РФ.