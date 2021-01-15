Голова президії Боснії згадав про ікону, говорячи про ситуацію в судовій системі Боснії, яку назвав "катастрофічною".

Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік заявив, що віддасть скандальну ікону Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Slobodna Evropa.

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Додік сказав, що не отримав відповіді від України щодо того, чи шукали вони ікону, а також не було надано жодних даних, пов’язаних з нею.

"Якщо Україна доведе, що просила про ікону до того дня, коли я мав зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я прийму це і ми передамо її їм", - сказав Додік.

Додік згадав про ікону, говорячи про ситуацію в судовій системі Боснії, яку назвав "катастрофічною".

"Прикладом цього є ікона, у зв'язку з якою постійно ведуться розмови, хоча Україна її не шукає. Є заява Агенції з координації діяльності поліцейських органів БіГ, яка відповідає за співпрацю з Інтерполом, що Інтерпол не має інформації про пошук ікони", - сказав він.

Скандал з подарованою Лаврову українською іконою

У грудні 2020 року стало відомо, що член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову українську ікону XVIII століття.

У Посольстві України в Боснії і Герцеговині вимагали пояснень, як ікона потрапила до країни. Згодом у МЗС РФ заявили, що повернуть ікону дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ікона була написана майже 300 років тому і зберігалася в окупованому Луганську.

У Міністерстві культури та інформаційної політики мають намір звернутися до правоохоронних органів з проханням встановити ланцюг переміщення ікони з України до Боснії та Герцеговини. У відомстві проаналізували оприлюднене у ЗМІ зображення позначки на іконі і встановили, що це «печатка Одеської крайової комісії з охорони пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї». За період роботи з 1926 до 1930 року ця комісія виявила, склала списки пам’яток культури у всіх округах у межах своєї відповідальності, взяла їх на облік та під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна.

Україна залучила Інтерпол для встановлення обставин переміщення до Боснії подарованої Лаврову української ікони.

5 січня Додік заявив, що поверне ікону, раніше подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, але не Україні. За його словами, Україна ніколи не порушувала питання про зникнення ікони. "Це сімейна ікона. Навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону... Я зателефоную людям, які передали мені ікону. Я публічно поверну її їм, і нехай вони пояснять інші речі", - заявив Додік.

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Автор: Андрій Василюк