Пєсков побачив у спілкуванні двох президентів "дружбу проти Росії".

У Кремлі відреагували на вчорашню зустріч президентів України й США Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні.

За словами прес-секретаря президента РФ, Україна і Сполучені Штати збираються будувати дружні відносини нібито для "протистояння Москві", пише російський "Интерфакс".

"Ми теж звернули увагу на те, що російська тематика була високо в порядку денному американо-українських переговорів. На жаль, в основному, зі знаком "мінус". І скоріше, кажучи по-простому, там йдеться про українсько-американську дружбу проти Росії. Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії", - сказав Пєсков.

Він додав, що це "викликає жаль". У тому числі, уточнив він, мова йде і про ситуацію з Кримом, окупацію Росією якого США не визнають.

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Напередодні Зеленський і Байден провели зустріч у Вашингтоні. На ній Байден заявив про бажання відвідати Україну, сторони досягли низки домовленостей.

Новий пакет допомоги, про який президент США оголосив під час візиту Зеленського до Білого дому, включає ПТРК "Джавеліни" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.

За підсумками зустрічі двох президентів був опублікований повний текст спільної заяви України та США.

Автор: Юрій Годован