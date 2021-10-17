У Кремлі вважають, що в Україні взяли курс на вихід з Мінських угод.

Перспективи зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського погані.

Як повідомляє ТАСС, про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-1".

Представник Кремля вважає, що перспективи зустрічі російського і українського лідерів - Путіна і Зеленського - поки не проглядаються, оскільки, за його твердженням, Київ взяв курс на вихід з Мінських угод.

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"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади. Саме українська влада не виконує Мінські домовленості", - сказав Пєсков.

Представник Кремля підкреслив, що саме в Україні "зараз проводять законопроект про так званий перехідний період, який де-факто означатиме вихід Києва з Мінських домовленостей".

"Тому поки перспективи погані", - підсумував він.

Зустріч Зеленського і Путіна

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним, але оточення президента РФ цього не хоче. Результат від такої зустрічі буде в будь-якому випадку, адже він також потрібен і російському народові, вважає Зеленський.

6 жовтня російські ЗМІ повідомили, що РФ нібито кілька місяців тому направила Україні список питань для зустрічі Зеленського і Путіна. Усього в списку питань російської сторони нібито 12 пунктів.

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що "президент України буде готовий обговорювати запропонований Москвою порядок денний, як тільки з українсько-російських відносин зникнуть такі фундаментальні питання, як окупація Росією частини української території або утримання в заручниках українських громадян". За словами Никифорова, Зеленський вважає, що прямий діалог з Путіним має будуватися на тому, що "українське та російське суспільства вважають першочерговим, а це – шлях до миру".

Автор: Віталій Саєнко