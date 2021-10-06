Сергій Никифоров наголосив, що прямий діалог з Путіним має будуватися на першочергових завданнях, "а це – шлях до миру".

У президента Володимира Зеленського прокоментували заяви росіян про надісланий Україні порядок денний ймовірної зустрічі президентів.

Про це у коментарі УНІАН заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.

"Президент України готовий буде обговорювати запропонований Москвою порядок денний, щойно з українсько-російських відносин зникнуть такі фундаментальні питання, як окупація Росією частини української території чи тримання в заручниках українських громадян", - зазначив він.

За словами Никифорова, Зеленський вважає, що прямий діалог з Путіним має будуватися на тому, що "українське та російське суспільства вважають першочерговим, а це – шлях до миру".

Читайте такожЗеленський назвав причину, з якої не відбувається його зустріч з Путіним"А вже після цього перемовини можуть дійти й до інших пунктів, як то відновлення дипломатичних відносин чи транспортне сполучення", - уточнив прес-секретар глави держави.

Як відомо, сьогодні російські ЗМІ повідомили про те, що РФ кілька місяців тому надіслала Україні "своє бачення" зустрічі президентів Зеленського та Путіна.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та сам президент Володимир Зеленський також заявляв про те, що він готовий зустрітися з Путіним.

На це російська сторона неодноразово заявляла про готовність до такої зустрічі, але за відсутності у її порядку денному питань, які стосуються окупованих Донбасу та Криму.

У Москві повідомляли, що готові обговорювати питання, які стосуються дипломатичних відносин України та Росії.

Автор: Антоніна Доломанжи