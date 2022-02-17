Там зазначили, що хочуть знати з якою метою будуть проводитися такі переговори.

У Кремлі підтвердили, що офіційний Київ неодноразово пропонував провести зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Однак, в Росії хочуть знати мету таких переговорів, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ми неодноразово отримували сигнали від Києва з пропозицією зустрітися, але кожен раз Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо, з якою метою", - сказав представник Кремля.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що неодноразово пропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести зустріч. Зеленський заявив, що дипломатія почнеться, коли "ми сядемо за стіл переговорів". Зеленський зазначив, що були різні запити в адміністрацію Путіна з приводу ситуації біля кордонів. За його словами, "Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі".

16 лютого президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що запропонував Путіну та Зеленському тристоронню зустріч у Стамбулі чи Анкарі. Однак рішення за російським лідером, український вже дав згоду.