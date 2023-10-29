За фактом нападу Тищенко звернувся у поліцію із заявою.

У Львівській області невідомі скоїли напад на скандального народного депутата Миколу Тищенка.

Про це повідомив його колега по Верховній Раді з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. За його даними, Тищенко звернувся у поліції із заявою за фактом нападу.

"У Львівській області напали на Миколу Тищенко. Той подав заяву в поліцію", - зазначив депутат.

Наразі невідомі будь-які деталі інциденту. Сам Тищенко наразі про ймовірне побиття мовчить.

Інші інциденти з Тищенком

Микола Тищенко відомий зашкварними історіями та привітаннями. Раніше Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга народу" за скандальну поїздку до Таїланду.

Перед цим він вітав українців з роковинами Чорнобильської трагедії, плутав Великдень та Різдво, вітав тільки частину України з Днем соборності.

Весною цього року Тищенко заявив про нібито здійснення замаху на політичного діяча, члена тимчасової слідчої комісії, якому погрожувала "лісова мафія". У поліції не підтверджують, але і не спростовують його слова.

А 6 жовтня нардепи Гончаренко та Тищенко влаштували розбірки у Раді. Вони ображали один одного під час публічних виступів, знімали відео та рвали одяг.

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