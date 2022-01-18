Підставою для внесення Порошенка до пошукової системи стали ухвала Печерського райсуду Києва і постанова слідчих ДБР.

Екс-президента, народного депутата Петра Порошенка оголошували в розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що інформація про розшук Порошенка 14 січня була розміщена в інформаційно-пошуковій системі. Проте вже 17 січня його картку видалили з бази розшуку.

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В МВС пояснили, що підставою для внесення Порошенка до пошукової системи стали ухвала Печерського районного суду Києва від 24 грудня 2021 року щодо затримання підозрюваного та постанова Головного слідчого управління ДБР про оголошення Порошенка в розшук.

"Станом на 18:00 17 січня від ініціатора не надходило звернень щодо відміни оголошення особи у розшук, як це передбачено чинним законодавством. Утім, зважаючи на те, що сьогодні Петро Порошенко прибув на засідання Печерського районного суду м. Києва, інформація про його розшук видалена", - зазначили в МВС.

Підозра Порошенку в держзраді

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Петрові Порошенку відправили поштою підозру в державній зраді. Сам Порошенко на той час перебував за кордоном.

П'ятий президент записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що зараз перебуває у Варшаві, де заплановано зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".

Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка. Майно, на яке суд вирішив накласти арешт, включає квартири у Вінниці та Києві, садибу в Козині, земельні ділянки, а також акції приватних компаній.

Екс-президент повернувся в Україну 17 січня й відразу вирушив на засідання суду, на якому йому мають обрати запобіжний захід. Слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов оголосить рішення про запобіжний захід екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку у середу, 19 січня.

Прокуратура просила суд обрати Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з можливістю вийти на свободу під заставу у в розмірі 1 млрд гривень.

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