Секретар РНБО запропонував формулу успішної реалізації "мирного плану" Китаю.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що Україна вимагає від Російської Федерації виведення усіх загарбницьких військ з української території на тлі візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви, який відбудеться 20-22 березня.

Про це Данілов повідомив у мікроблозі Twitter. Зокрема, секретар РНБО прокоментував візит Сі Цзіньпіня до Москви і запропонував формулу успішної реалізації "мирного плану" Китаю.

"Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території України згідно з нормами міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", - наголосив Данілов.

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Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Вперше про майбутній візит Сі до Москви написало видання The Wall Street Journal у лютому. Тоді очікувалось, що це станеться у квітні-травні. Так, Росія хотіла, щоб китайський лідер прибув 9 травня на День перемоги.

Однак 13 березня Reuters повідомило, що Сі Цзіньпін прибуде до Москви цього тижня.

Варто додати, що після цієї зустрічі Сі хоче провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Це може стати їхнім першим прямим контактом після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як відомо, востаннє Сі та Путін зустрічалися у Москві ще до лютого 2022-го року. Після цього моменту президент РФ кілька разів пропонував провести переговори тет-а-тет з китайським колегою, однак Сі погодився лише зараз.

Мирний план Китаю

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого 2023 року Китай несподівано представив своє бачення миру в Україні. Мирний план від КНР складається з 12 пунктів, однак до нього не увійшло "виведення російських військ".

Президент України Зеленський заявив, що не думає, що це мирний план, а просто висловлення думок Китаєм. Він додав, що це добре, що Китай почав говорити про війну в Україні.

Пізніше в Офісі президента України заявили, що так званий "мирний план" Китаю позбавлений логіки, натомість містить протиріччя.

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