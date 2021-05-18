Кулеба заявив, що ситуація навколо екс-судді не має бути використана Росією для того, аби посварити Україну з Молдовою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію з колишнім суддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, у Кулеби запитали, чи обговорював він вчора під час зустрічі з в.о. прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоєм тему викрадення українського судді Миколи Чауса.

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"У нас вчора була дуже детальна розмова з моїм молдовським колегою. 90% часу ми присвятили конструктивним питанням наших взаємин... Ми не могли не торкнутися питання судді Чауса. Ви знаєте, що візит мого молдовського колеги до Києва збігся у часі з оприлюдненням суддею відеозапису. Цей відеозапис докорінно, - ви знаєте, як в кримінальних справах є таке поняття: нововиявлені обставини, - і цей відеозапис, безумовно, є нововиявленою обставиною, тому вона потребує додаткового аналізу і змінює картинку того, про що активно писали, насамперед, молдовські і значною мірою можна абсолютно впевнено заявити - проросійські ЗМІ, нав'язуючи трохи іншу картину реальності громадській думці", - сказав Кулеба.

"Ми вчора з молдовським колегою абсолютно були одностайні у тому, що ситуація з суддею Чаусом у жодному разі не повинна бути використана третьою стороною, а саме Російською Федерацією, для того, щоб розсварити Україну з Модовою і створити напругу у наших відносинах. І саме на цьому, на позитивній динаміці українсько-молдовських відносин і на протидії гібридним атакам на ці відносини з боку Росії, ми будемо зосереджені", - сказав Кулеба.

Відеозвернення Чауса, опубліковане 17 травня

Справа проти судді Чауса та його викрадення

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

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Автор: Віталій Саєнко