У Міноборони зазначають, що Росія перекриває близько 70 відсотків акваторії Азовського моря.

Російські збройні сили домінують в Азовському морі, і в разі вторгнення в Україну РФ буде активно використовувати це, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це він сказав у коментарі для публікації в газеті The Washington Post, оприлюдненій у неділю, 26 жовтня.

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"З точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія. І в разі війни, це буде активно використовуватися ними для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", - сказав міністр.

За словами Кулеби, Москва в нинішніх обставинах "диктує ситуацію в Азові та використовує його як театр військових дій".

Зазначається, що 10 грудня Міністерство оборони України повідомило, що Росія перекриває близько 70 відсотків акваторії Азовського моря. У відомстві назвали це "провокаційними діями проти України".

The Washington Post дійшов висновку, що Азовське море вже стало районом ймовірного збройного конфлікту України та Росії. "Є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні прикордонні райони України, які постраждали від війни", - припускає видання.

Крім того, на тлі загрози можливого вторгнення РФ на територію України, видання констатує, що увага міжнародного співтовариства зосереджена на концентрації російських військ на сухопутних кордонах України. Однак, як зазначають автори публікації, "якщо вторгнення почнеться з моря, то українські війська виявляться значною мірою безсилими".

Можливий наступ РФ на Україну:

31 жовтня 2021 року видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками та ракетами, які перевозять в південні та західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

1 листопада 2021 року в Міністерстві оборони України спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

2 листопада 2021 року видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

26 грудня 2021 року в The Washington Post вийшла стаття про те, що Росія може атакувати Україну з Азовського моря.