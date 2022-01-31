Зараз для Росії настав час робити поступки та демонструвати щиру зацікавленість у мирі, вважає міністр закордонних справ України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Росія має реальними діями продемонструвати відсутність планів повномасштабного нападу на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Росія зробила низку заяв про те, що вони не хочуть війни з Україною. Наголошую, що найкращий спосіб для Росії довести щирість цих слів - це негайно знизити військовий, політичний та економічний тиск на Україну, відмовитися від будь-яких ідей щодо дестабілізації ситуації всередині країни через надумані протести, кібератаки, намагання дестабілізувати нормальний порядок денний життя і функціонування української економіки", - заявив Кулеба.

Глава МЗС додав, що Росія повинна продовжити дипломатичні контакти в рамках усталених форматів.

"Найкращий спосіб довести, що ці заяви Москви відповідають дійсності, - це відвести війська та військове обладнання від державного кордону України та з тимчасово окупованих Росією територій України. Війська, які Росія там накопичила без жодної реальної причини. Нагадаю, що навіть погроза застосування військової сили проти суверенітету та територіальної цілісності держави вже є порушенням Статуту ООН. Це ті перші кроки до деескалації, які Росія може здійснити вже сьогодні", - підкреслив міністр.

Водночас, як зазначив Кулеба, треба не забувати, що агресія Росія проти України буде завершена лише тоді, коли РФ виведе всі свої війська з Донбасу та Криму, а Україна політико-дипломатичним шляхом поверне усі свої тимчасово окуповані території.

"Ми не будемо йти шляхом чергових поступок Російській Федерації, якщо вона не зупинить спочатку свою військову ескалацію. Наша мета - ми говоримо про це відверто нашим партнерам - полягає в тому, щоб саме Росія пішла на поступки. Зараз саме для неї настав час робити поступки та демонструвати щиру зацікавленість у мирі", - наголосив Кулеба.

У зв'язку з цим міністр сказав, що Україна готова до конструктивних переговорів, але не терпітиме будь-якого тиску чи примусу, оскільки вже зробила достатньо кроків для встановлення миру. "Тепер крок за Росією", - сказав Кулеба.

Читайте такожУ разі вторгнення Росія "не зупиниться на Україні" - посол у СШАТакож глава МЗС прокоментував заяву російських військовослужбовців про відведення деяких військових підрозділів після завершення навчань.

"З одного боку, будь-яке оголошення Росією про відведення військ - це саме по собі є позитивним сигналом. З іншого боку наразі достеменно невідомо, звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі і яким чином це відведення сприяє деескалації ситуації", - наголосив Кулеба, і додав, що мало сказати, що щось відводиться.

"Минулого року, навесні, коли Росія розгорнула першу таку серйозну ескалацію, почала стягувати війська, вони потім теж оголосили, що все, ми навчання завершили, і починаємо відведення, а по факту відведення практично не відбулося, і ситуація біля нашого кордону залишилася незмінною. Тому я б ані перебільшував, ані применшував вагу цього оголошення. Потрібно мати більш детальну інформацію про те, що насправді відбулося", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що загалом недовіра до дій Росії зберігається.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію продовжити дипломатичну співпрацю та відвести війська від України.

Вас також можуть зацікавити новини: