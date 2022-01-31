Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Росія має реальними діями продемонструвати відсутність планів повномасштабного нападу на Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.
"Росія зробила низку заяв про те, що вони не хочуть війни з Україною. Наголошую, що найкращий спосіб для Росії довести щирість цих слів - це негайно знизити військовий, політичний та економічний тиск на Україну, відмовитися від будь-яких ідей щодо дестабілізації ситуації всередині країни через надумані протести, кібератаки, намагання дестабілізувати нормальний порядок денний життя і функціонування української економіки", - заявив Кулеба.
Глава МЗС додав, що Росія повинна продовжити дипломатичні контакти в рамках усталених форматів.
"Найкращий спосіб довести, що ці заяви Москви відповідають дійсності, - це відвести війська та військове обладнання від державного кордону України та з тимчасово окупованих Росією територій України. Війська, які Росія там накопичила без жодної реальної причини. Нагадаю, що навіть погроза застосування військової сили проти суверенітету та територіальної цілісності держави вже є порушенням Статуту ООН. Це ті перші кроки до деескалації, які Росія може здійснити вже сьогодні", - підкреслив міністр.
Водночас, як зазначив Кулеба, треба не забувати, що агресія Росія проти України буде завершена лише тоді, коли РФ виведе всі свої війська з Донбасу та Криму, а Україна політико-дипломатичним шляхом поверне усі свої тимчасово окуповані території.
"Ми не будемо йти шляхом чергових поступок Російській Федерації, якщо вона не зупинить спочатку свою військову ескалацію. Наша мета - ми говоримо про це відверто нашим партнерам - полягає в тому, щоб саме Росія пішла на поступки. Зараз саме для неї настав час робити поступки та демонструвати щиру зацікавленість у мирі", - наголосив Кулеба.
У зв'язку з цим міністр сказав, що Україна готова до конструктивних переговорів, але не терпітиме будь-якого тиску чи примусу, оскільки вже зробила достатньо кроків для встановлення миру. "Тепер крок за Росією", - сказав Кулеба.
Читайте такожУ разі вторгнення Росія "не зупиниться на Україні" - посол у СШАТакож глава МЗС прокоментував заяву російських військовослужбовців про відведення деяких військових підрозділів після завершення навчань.
"З одного боку, будь-яке оголошення Росією про відведення військ - це саме по собі є позитивним сигналом. З іншого боку наразі достеменно невідомо, звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі і яким чином це відведення сприяє деескалації ситуації", - наголосив Кулеба, і додав, що мало сказати, що щось відводиться.
"Минулого року, навесні, коли Росія розгорнула першу таку серйозну ескалацію, почала стягувати війська, вони потім теж оголосили, що все, ми навчання завершили, і починаємо відведення, а по факту відведення практично не відбулося, і ситуація біля нашого кордону залишилася незмінною. Тому я б ані перебільшував, ані применшував вагу цього оголошення. Потрібно мати більш детальну інформацію про те, що насправді відбулося", - сказав Кулеба.
Він зауважив, що загалом недовіра до дій Росії зберігається.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію продовжити дипломатичну співпрацю та відвести війська від України.