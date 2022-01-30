Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що "єдиний відповідальний шлях – дипломатія".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію продовжити дипломатичну співпрацю та відвести війська від України.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Якщо російські чиновники серйозно говорять, що не хочуть нової війни, Росія має продовжити дипломатичну співпрацю та відвести військові сили, які зібрала вздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях України", - зазначив міністр.

Читайте такожЧи буде нова війна: у Росії заговорили про відстоювання своїх інтересів (відео)Він підкреслив, що "єдиний відповідальний шлях – дипломатія".

Як повідомляв УНІАН, 28 січня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує збільшувати кількість військ біля кордонів України.

Того ж дня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що РФ стягнула до кордонів України близько 130 тисяч військових - з урахуванням морського та авіаційного потенціалу.

Країни Заходу попередили РФ, що у разі масштабного вторгнення її військ в Україну, запровадять проти Росії серйозні санкції.

Своєю чергою у РФ запевняють, що не мають наміру посилювати агресію проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: