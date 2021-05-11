Водночас в Альнсі запевняють, що двері до членства України в НАТО й надалі залишаються відкритими, але треба впроваджувати реформи.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) наголошують, що короткого шляху до членства України в Альянсі не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков сказав під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" у Києві.

"Дорога до членства в НАТО не є легкою і не існує коротких шляхів, але Україна не сама. Союзники НАТО і Представництво НАТО в Україні налаштовані підтримувати вас на цьому шляху на кожному кроці", - наголосив Вінніков.

Читайте такожКиїв очікує на обговорення ПДЧ Україні під час підготовки стратегії НАТО-2030Він сказав, що Альянс підтримує амбіційний і широкомасштабний порядок денний реформ в Україні, який принесе користь українським громадянам і допоможе наблизити втілення євроатлантичних прагнень. "НАТО визнає прагнення України стосовно членства, і двері НАТО залишається відкритими", - додав Вінніков.

Також він нагадав, що на саміті НАТО у 2008 році країни-члени погодилися, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу. "Це рішення залишається в силі і було підтверджено на наступних самітах", - заявив Вінніков.

За його словами, також було погоджено, що Річна національна програма (РНП) під егідою Комісії Україна-НАТО буде ключовим стратегічним інструментом для розроблення і планування систематичних реформ України, необхідних для реалізації курсу на наближення членства в НАТО.

Водночас Вінніков підкреслив, що країни-члено НАТО вітають, що Річні національні програми України стали більш стратегічними і спрямованими на результат.

"Це важливо, оскільки за відсутності стратегічного бачення з'являється ризик, що реформи опиняться під загрозою, а цінності зіпсовані, як це сталося після 2010 року. Країни-члени заохочують Україну ще більше зміцнити її демократичні інституції, посилити верховенство права і розвинути безпекові та оборонні можливості у відповідності до стандартів, за принципами і накращими практиками НАТО", - сказав Вінніков.

Стратегія НАТО-2030: що відомо

8 червня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав старт огляду стратегії "НАТО-2030".

21 жовтня Столтенберг заявив, що Альянс проконсультується з Україною та Грузією стосовно формування бачення стратегії "НАТО-2030".

Експертна група з розроблення стратегії "НАТО-2030" рекомендує зміцнити відносини з Україною. Генсек Альянсу наголосив, що продовжить консультації з приводу стратегії "НАТО-2030", а потім підготує рекомендації для лідерів країн-членів НАТО.

У квітні 2021 року Столтенберг заявив, що саміт НАТО стане унікальною можливістю зміцнити Альянс як незмінне втілення зв’язку між Європою і Північною Америкою. "Ми будемо ухвалювати рішення щодо нашого змістовного і далекоглядного порядку денного "НАТО-2030", покликаного забезпечити відповіді на виклики як сьогодення, так і завтрашнього дня: агресивні дії Росії, загрозу тероризму, кібератаки, нові і проривні технології, вплив зміни клімату на безпеку і піднесення Китаю", - сказав Столтенберг.

Президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що учасники саміту НАТО нададуть "сигнал" щодо надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

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Автор: Віталій Саєнко