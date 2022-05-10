Вона також анонсувала проведення консультацій щодо посилення регіональної співпраці "з нафтової інфраструктури".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про "прогрес" у перемовинах з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо впровадження санкцій проти РФ.

Про це вона повідомила ввечері 9 травня у Twitter, інформуючи про результати свого візиту в Угорщину.

"Сьогоднішня вечірня дискусія з прем’єр-міністром Віктором Орбаном була корисною для прояснення питань, пов’язаних із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота", — написала Ляєн.

Вона додала, що скликає венчурну консультацію з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю "з нафтової інфраструктури".

Як повідомляв УНІАН, раніше речник фон дер Ляєн Ерік Мамер повідомив, що очільниця Єврокомісії особисто їде "дотискати" Орбана щодо нафтового ембарго проти Росії.

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прямує до Будапешта для зустрічі з прем’єром Віктором Орбаном, вочевидь, з метою переконати його щодо нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС", - зазначив Мамер.

Як відомо, Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

9 травня очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не підтримає санкційний пакет. Втім, за інформацією ЗМІ, в уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ у довгостроковій перспективі.

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