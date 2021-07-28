Копи отримали догану.

Стало відомо, чому покарали патрульних поліцейських, які нещодавно зупинили нардепа-"слугу народу" Євгена Брагара й склали на нього протокол за керування автомобілем в стані наркотичного сп'яніння.

Як повідомили у Патрульній поліції України, копи при спілкуванні з нардепом не вели відеофіксацію розмови.

"З огляду на зацікавленість ЗМІ інформуємо, що патрульних, які нещодавно у Києві зупинили одного з народних депутатів, притягнули до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани не через зупинку та перевірку водія, якого вони запідозрили в керуванні у стані сп’яніння, а тому, що інспектори не виконали вимоги інструкції та не увімкнули нагрудні камери", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що патрульні за законом мають право та зобов’язані попереджати й фіксувати порушення правил дорожнього руху. Зокрема, й таке серйозне порушення, як керування у стані сп’яніння.

Конфлікт між нардепом Брагаром і поліцейськими: що відомо

4 липня Брагар заявив, що поліцейські звинуватили його в керуванні авто в стані наркотичного сп'яніння.

За словами депутата, поліція привезла його до лікаря-нарколога, який "одразу сказав", що він тверезий. Брагар пройшов експертизу, результати якої мали бути відомі через 7 днів. Також депутат повідомив, що паралельно зробив тест в іншій лабораторії, результат якого був негативним.

5 липня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що проводиться службова перевірка дій двох патрульних поліцейських, які зупинили Брагара за кермом автомобіля.

Пізніше того ж дня у МВС повідомили, що поліцейські, які брали участь у конфлікті з Брагаром, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов'язків. Голова Нацполіції України Ігор Клименко зауважив, що у випадку встановлення порушень з боку поліцейських вони будуть притягнуті до відповідальності.

Згодом Брагару повернули водійські права, а патрульних та їх керівництво - покарали. Адмінпротокол щодо депутата автоматично скасувався після отримання офіційних результатів експертизи, яка підтвердила його тверезість.

Автор: Юрій Годован