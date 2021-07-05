Патрульних, які зупинили нардепа, відсторонили від роботи й проводиться службова перевірка.

Скандал навколо народного депутата від "Слуги народу" Євгенія Брагара не вщухає. Він здав тест на наркотики, який показав негативний результат.

Про це повідомив політик у Facebook.

"За минулу добу я встиг здати поглиблений тест на вживання наркотичних речовин та вже встиг отримати результат. Звичайно, негативний", - йдеться в повідомленні.

За його словами, двох патрульних та їх керівництво відсторонили від роботи на час службового розслідування. Крім того, Брагар вказав, що він готує заяву в Державне бюро розслідувань щодо цих патрульних.

У свою чергу голова Національної поліції Ігор Клименко в Facebook підтвердив, що поліцейські, які брали участь у конфлікті з нардепом, вже відсторонені та проводитися службове розслідування.

"Моїм наказом призначено службове розслідування. Патрульні поліцейські, які брали участь у конфлікті, та їх безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов'язків. Я особисто зустрівся з Євгеном Брагаром та вислухав його позицію. Зараз Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України збирає всі наявні відеозаписи та свідчення, щоб встановити повну й об'єктивну картину події. Адже бодікамери на поліцейських були вимкнені на початку інциденту, що є порушенням інструкції. За кілька днів отримаємо і результати експертизи", - повідомив Клименко.

"Наркотичний" скандал з Брагаром: що сталося

4 липня Брагар заявив, що поліцейські звинуватили його в управлінні авто в стані наркотичного сп'яніння.

"Вчора, 3 липня, мене зупинили патрульні поліцейські у зв'язку з тим, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка, яка відсвічує автомобільні номери. Патрульні не представилися і почали відразу грубіянити. Кілька разів з вимкненою боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я нібито перебуваю в стані наркотичного сп'яніння", - стверджує Брагар.

За словами депутата, поліція привезла його до лікаря-нарколога, який "відразу сказав", що він тверезий. Брагар пройшов експертизу, результати якої будуть відомі через 7 днів.

Також депутат повідомив, що паралельно зробив тест в іншій лабораторії, результат якого був негативним.

Після того як скандал став загальнонародним надбанням в поліції заявили, що перевірять законність дій патрульних під час зупинки в Києві авто народного депутата.

5 липня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що проводиться службова перевірка дій двох патрульних поліцейських, які зупинили Брагара.

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Автор: Анастасія Горбачова