"Гальорку" очолив Сергій Власенко, а "Залізницю України" - Микола Тищенко.

У Верховній Раді створено міжфракційні депутатські об'єднання "Гальорка" і "Залізниця України", яке очолив заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі парламенту повідомив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

Так, він зазначив, що у Раді було створено МФДО "Залізниця України", головою якого було обрано Тищенка.

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Також було створено МФДО "Гальорка", головою якого обрано народного депутата від "Батьківщини" Сергія Власенка.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада екс-голова Вверховної Ради Дмитро Разумков заявив про створення в парламенті міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика". Станом на 8 листопада до МФО увійшли 25 нардепів, більшість з них з фракції "Слуга народу".

Крім цього, раніше 20 липня у Раді створено найбільше міжфракційне депутатське об’єднання. До нього увійшли 283 депутати. Співголовами МДО "За конституційну реформу і ефективну владу" обрано першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка та депутатів цієї фракції Павла Фролова, Вікторію Подгорну та Андрія Клочка.

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Автор: Таня Поляковська