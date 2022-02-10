Водночас дата засідання поки що невідома, її має призначити спікер.

У Верховній Раді України вже зібрали підписи за проведення позачергового засідання парламенту.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Станом на 10 лютого фракція зібрала необхідну кількість підписів депутатів для ініціювання позачергового пленарного засідання", - зазначила вона.

Далі ці підписи, додала Палійчук, мають бути направлені на верифікацію, яку проводить Апарат Верховної Ради.

"Це достатньо скрупульозний процес, який потребує повної перевірки всіх даних та звірки підписів із тими взірцями, що зберігаються в особових справах народних депутатів", - зауважила речниця.

Коли Апарат парламенту дасть позитивний висновок, пояснила Палійчук, підписи буде офіційно направлено голові Верховної Ради України.

"Він і має призначити дату засідання, керуючись положеннями закону про Регламент", - підсумувала Палійчук.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого народний депутат від "СН" Юлія Гришина повідомила, що Верховна Рада 14 лютого може зібратися на позачергове засідання.

Того ж дня народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський повідомив, що депутати збирають підписи за проведення позачергового засідання ВР для розгляду проекту постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки (№4525).

Також раніше лідер фракції "СН" Давид Арахамія ініціював проведення позачергового засідання ВР, на якому мали б заслухати інформацію керівників правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень проти народних депутатів.

Вас також можуть зацікавити новини: