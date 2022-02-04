Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання. Його можуть провести 14 лютого. Того ж дня фракція "Слуги народу" проведе засідання перед сесійним тижнем.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина.
"У понеділок, 14 лютого, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Перелік законопроектів, які ми розглянемо, ще в роботі", - зазначила вона.
Цього ж дня, додала Гришина, відбудеться засідання фракції "СН" перед сесійним тижнем.
Своєю чергою, народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський на своїй сторінці в Facebook повідомив, що депутати збирають підписи за проведення позачергового засідання ВР для розгляду проекту постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки (№4525).
На фото відповідного бланка в пості депутата - 5 підписів.
"Чи знайдеться 150 підписів народних обранців за позачергове і 226 за відставку плагіатора часів Януковича - показовий момент", - написав Лозинський.
Як повідомляв УНІАН, раніше лідер фракції "СН" Давид Арахамія ініціював проведення позачергового засідання ВР, на якому заслухають інформацію керівників правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень проти народних депутатів.