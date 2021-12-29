У ДБР нагадали, що у кримінальному провадженні вже повідомлено про підозру двом народним депутатам, у тому числі, п'ятому президенту України.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що провели обшуки у справі про злочинну схему постачання вугілля з територій терористичних організацій "Л/ДНР".

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

Зазначається, що слідчі ДБР у взаємодії зі слідчими Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора здійснюють розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Провадження здійснюється за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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У межах досудового розслідування, нагадали в Бюро, у кримінальному провадженні вже повідомлено про підозру двом народним депутатам, у тому числі, п'ятому президенту України, колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості, одній цивільній особі.

"З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола цього кримінального провадження повідомляємо, що 29 грудня 2021 року слідчими ДБР на підставі відповідних ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків за місцями можливого зберігання речей чи документів, що мають значення для кримінального провадження. Вкотре наголошуємо, що ДБР діє виключно у межах та у спосіб, визначений законодавством, і проведення обшуків здійснюється тільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знарядь вчинення кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 грудня, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко повідомила про обшуки у членів команди "Європейської солідарності".

"Сьогодні о 7 ранку відбулися обшуки у членів команди "Європейської солідарності", першого помічника п'ятого президента Петра Порошенка, надзвичайного і повноважного посла, дипломата з 25-річним стажем, Юрія Оніщенка, екс-депутата Сергія Березенка. Шукали... вугілля", - повідомила Геращенко.

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Також керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов під час брифінгу, який транслювався на сторінці "ЄС" у Facebook, говорячи про ранкові обшуки у представників їхньої партії, зазначив, що "шукали документи, пов'язані з вугіллям". "Але не 2021-го року, а 2014-го року. І безумовно, вони нічого не знайшли і не могли знайти", - сказав він.

"Вугільна" справа проти Порошенка та Медведчука - довідка УНІАН

17 грудня у Державному бюро розслідувань заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Того ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон.

20 грудня, у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

Зокрема, Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року в даному провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

"Вони підозрюються в покупці за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу в залежність від Російської Федерації і терористичних організацій. Що, в свою чергу, підірвало економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел поставок енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності", - пояснили у ДБР.