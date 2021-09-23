Перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко вважає нормальною процедурою, яка була застосована для ухвалення закону про олігархів.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає можливості внесення вже найближчим часом змін до закону про олігархів.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, чому закон про олігархів вступить в дію тільки через півроку.

Корнієнко зазначив, що монобільшість при ухваленні закону дала 229 голосів, і при цьому ще в трьох депутатів не спрацювали картки і вони з приводу цього написали відповідні заяви.

Депутат пояснив, що відтермінування на півроку введення даного закону необхідно для того, щоб Рада національної безпеки і оборони створила реєстр олігархів. За його словами, також мають бути напрацьовані нормативно-правові акти.

"За цей час можна внести якісь корективи. Які? Ще не знаю", - сказав Корнієнко.

За його словами, необхідність застосування при ухваленні закону жорсткої норми регламенту, яка передбачає постатейне голосування без розгляду поправок, було зумовлено тим, що відбувалися спроби затягування ухвалення закону, зокрема і через звернення до Венеційської комісії.

На запитання журналістів, чи схвалив би голова ВР Дмитро Разумков і підтримав би таку процедуру, якби він сьогодні головував на засіданні парламенту, а не хворів, Корнієнко відповів: "А це в нас що - моральний символ? Схвалив – не схвалив".

Депутат не виключає, що така процедура може бути застосована і до інших законопроектів.

Він повідомив, що на сьогодні є ряд важливих законопроектів, до яких подано близько 25 тисяч поправок. Йдеться про пакет законів, які необхідно ухвалити до нового року, зокрема це "ресурсний законопроект", законопроект про СБУ, законопроекти про корпоративне управління, банківський законопроект та зміни до законодавства, які стосуються антимонопольної сфери.

Корнієнко наголосив, що ці законопроекти дуже необхідні, але через велику кількість поправок їх розгляд гальмується.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 вересня, Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про олігархів (№5599). За це рішення проголосували 279 народних депутатів із 379, зареєстрованих в сесійній залі. Законопроект розглядали за спецпроцедурою, тобто розглянули лише 13 поправок з поданих 1 тис. 270.

У законі визначається, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з визначених ознак. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

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Законопроект про олігархів

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про олігархів. У запропонованому главою держави документі передбачено, що Рада національної безпеки і оборони визначатиме, хто в Україні є олігархом, а також створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

10 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що пропонує надіслати законопроект про олігархів для отримання висновку Венеційської комісії вже після ухвалення його в цілому як закону.

Раніше в ефірі програми "Свобода слова" голова ВР Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив цей проект закону до Венеційської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Автор: Надя Пришляк