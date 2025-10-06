Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці вересня розформував оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро" (колишнє "Хортиця"), яким командував генерал-майор Михайло Драпатий. Про це повідомила "Українська правда".
Зазначається, що ОСУВ "Дніпро" відповідало за значну частину фронту, тримаючи на сході лінію від Запоріжжя до Харківщини. Вісім місяців угруповання очолював генерал-майор Михайло Драпатий.
Зокрема, ОСУВ відповідало за розподіл боєприпасів між бригадами. Ці функції тепер передаються угрупованням військ та новоствореним корпусам.
Драпатий, за даними УП, збереже посаду командувача Об'єднаних сил і разом зі своєю командою переміститься на північно-східний напрямок фронту, де керуватиме одним з угруповань військ. Його зона відповідальності при цьому зменшиться приблизно вдвічі.
Михайло Драпатий – останні новини
Нагадаємо, що 1 липня стало відомо про те, що Михайло Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних сил ЗСУ. Він пояснив це тим, що не зміг попередити удар росіян по навчальному полігону №239, де загинули українські військові. Казав, що не дотиснув та не зміг забезпечити виконання наказів.
За два дні по тому Зеленський перевів Драпатого на іншу посаду - командувача Обʼєднаних сил. Однак він залишався командувачем оперативно-стратегічної групи військ "Хортиця". А новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ указом президента призначено Геннадія Шаповалова.