Журналістам стало відомо про розформування великого угрупування військ та скорочення функцій Михайла Драпатого.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці вересня розформував оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро" (колишнє "Хортиця"), яким командував генерал-майор Михайло Драпатий. Про це повідомила "Українська правда".

Зазначається, що ОСУВ "Дніпро" відповідало за значну частину фронту, тримаючи на сході лінію від Запоріжжя до Харківщини. Вісім місяців угруповання очолював генерал-майор Михайло Драпатий.

Зокрема, ОСУВ відповідало за розподіл боєприпасів між бригадами. Ці функції тепер передаються угрупованням військ та новоствореним корпусам.

Відео дня

Драпатий, за даними УП, збереже посаду командувача Об'єднаних сил і разом зі своєю командою переміститься на північно-східний напрямок фронту, де керуватиме одним з угруповань військ. Його зона відповідальності при цьому зменшиться приблизно вдвічі.

Михайло Драпатий – останні новини

Нагадаємо, що 1 липня стало відомо про те, що Михайло Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних сил ЗСУ. Він пояснив це тим, що не зміг попередити удар росіян по навчальному полігону №239, де загинули українські військові. Казав, що не дотиснув та не зміг забезпечити виконання наказів.

За два дні по тому Зеленський перевів Драпатого на іншу посаду - командувача Обʼєднаних сил. Однак він залишався командувачем оперативно-стратегічної групи військ "Хортиця". А новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ указом президента призначено Геннадія Шаповалова.

Вас також можуть зацікавити новини: