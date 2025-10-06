Президент наголосив, що сьогодні удари по РФ завдаються саме українською зброєю.

Усі удари по російській території Україна завдає виключно зброєю власного виробництва. Утім за уламками з місць влучань можна зрозуміти, що Україна б’є по російських об’єктах не лише дронами. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом в Києві.

Зокрема, у президента запитали, чи може він підтвердити, що українські крилаті ракети "Фламінго" вже вражають цілі на території Росії.

"Я думаю, що до детальної публічності застосування наших далекобійних можливостей ми перейдемо трохи пізніше. Не будемо готувати, відповідно, ворога до того, де ми - до чого ми прийшли, і що ми застосовуємо. Головне – розуміти, що в останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони", - наголосив Зеленський.

Відео дня

При цьому, як відзначив глава держави, "і по тим влучанням, можна зрозуміти людям, із тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів".

Він додав, що хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а й виробникам, які зробили відповідні кроки.

"Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей", - сказав Зеленський.

Українська ракета "Фламінго": що відомо

За даними видання The Economist, Україна вже застосовує ракети "Фламінго" з бойовою частиною вагою 1150 кг для нанесення ударів по російських нафтопереброним заводам.

Керівниця компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго", відзначає нарощення виробництва цих ракет. Зокрема, на місяць вдається виробляти близько 50 ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: