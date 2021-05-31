Раніше повідомлялося про можливість її візиту на початку поточного року.

Лідер білоруської опозиції, екс-кандидат у президенти республіки Світлана Тихановська досі не приїздила до Києва через відсутність офіційного запрошення від Кабміну. Раніше повідомлялося про її можливий візит у січні 2021 року.

Про це заявив її радник Франак Вячорка в ефірі "Громадського радіо".

"Світлана готова приїхати будь-коли і про це говориться від осені, ми спілкувались із парламентом, з деякими фракціями у Раді, але поки не маємо офіційного запрошення від МЗС, а щоб цей візит мав офіційний характер, то треба запрошення від уряду", - пояснив він.

Вячорка також розповів, що опозиція планує відновити активні протести в Білорусі. Зараз визначаються найменш ризиковані способи протесту.

Читайте також"Слуга народу" Шевченко приїхав у гості до Лукашенка: зустріли, як президента (відео)

"Ми домовились готувати національний страйк, ненасильний спротив, працювати з різними групами, підтримувати локальні спільноти, такі як двори - це така унікальна річ, яка з’явилась минулого року у Telegram. Люди, які живуть поруч, почали спільно створювати якісь події, і в найближчі тижні чи місяці потрібно спробувати повернути активний протест, бо зараз він більше нагадує підпілля", - додав він.

Як відомо, Світлана Тихановська після фактичного вигнання з Мінська перебуває в Литві й періодично зустрічається зі світовими лідерами.

Вибори й протести в Білорусі: що відбулося

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менш як 2%.

Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички з силовиками. Було затримано й заарештовано багато людей, які заявили про непідтримку режима Лукашенка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован