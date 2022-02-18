В ОП припускають, що окупанти можуть завдати удару по одній з "евакуаційних колон" та вбити мирне населення, щоб звинуватити Україну.

В Офісі президента України прокоментували заяви ватажків "ЛДНР" про евакуацію населення.

Як повідомив у коментарі УНІАН радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Збройні сили України не готують жодних наступів чи будь-яких ударів на Донбасі.

"Очевидно, що окупанти дуже хочуть спровокувати наші сили на будь-які масивні дії, щоб представити це як виправдання для вже своїх агресивних дій або можливих ескалаційних кроків Росії", - зазначив він.

Подоляк припустив, що частиною цієї тактики може бути розрахунок окупантів вдарити по одній з так званих "евакуаційних колон", вбити мирних людей, "яких вони використовують для пропаганди", а потім звинуватити в цьому Україну.

"Очевидно, що ніхто не повірить в цю постановку окупантів. Демократичний світ вже переконався, що російська сторона намагається створити привід для ескалаційних кроків. Однозначно стверджуємо, що їм цей намір не вдасться реалізувати", - наголосив радник керівника ОП.

Евакуація жителів ЛДНР - що відомо

Сьогодні, 18 лютого, глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу в Росію.

За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Пушилін зазначив, що з 18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення в Ростовську область Росії.

Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому та розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Нагадаємо, в останні два дні російські окупаційні сили почали масові обстріли українських позицій на Донбасі та застосування важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Ці дії РФ супроводжує масовою дезінформацією.

Президент США Джо Байден вважає, що подальше вторгнення РФ в Україну може відбутися в наступні кілька днів. Президент США зазначив, що Росія може почати військову операцію проти України під "чужим прапором".

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