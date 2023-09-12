Раніше лідер України в коментарі журналістці Наталії Мосейчук казав, що збирається прирівняти це до держзради.

Офіс президента України вирішив не квапитися з пропозицією українського лідера Володимира Зеленського прирівняти корупцію в особливо великих розмірах до державної зради на рівні закону.

Раніше гарант України озвучив, що планує подати законопроект з відповідною ініціативою на розгляд Верховної Ради під час інтерв'ю Наталії Мосейчук. Однак це не сподобалося західним партнерам України: почали надходити дзвінки із-за океану з відповідними сигналами від "стривожених" послів, повідомляє РБК Україна, посилаючись на свої джерела.

"Були дзвінки з посольств і від партнерів через океан на Банкову. Чітко прозвучало, що прийняття такого закону вони не зрозуміють і це не залишиться без реакції", - розповів співрозмовник видання, ознайомлений з ситуацією в ОП.

Зазначається, що західні партнери України розглядають ініціативу Зеленського, як спробу української влади втрутитися в діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), яке має діяти неупереджено, без зовнішніх впливів.

Тому в Офісі президента вирішили не квапитися з цим законопроектом, кажуть ЗМІ.

Сьогодні Зеленський провів нове засідання Військового кабінету

Нагадаємо, сьогодні лідер країни Володимир Зеленський провів нове засідання Військового кабінету з "вузьким колом осіб", щоб розглянути конкретні питання. Як уточнив президент, йшлося виключно про бойові дії на фронті. Тож інші нагальні проблеми, такі як корупція, не зачіпали.

Зокрема, в центрі була тема контрнаступу ЗСУ: обговорювалися можливі прогнози щодо бойових дій, оцінювалася інформація, надана розвідкою, перерахував Зеленський.

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