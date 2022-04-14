Зокрема, перед прийняттям на військову службу в УДО потрібно буде пройти поліграф.

Верховна Рада розширила перелік умов для прийому на службу в Управління державної охорони (УДО) України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект "Про внесення змін до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (№7179) з пропозиціями президента проголосували 303 народних депутата.

З урахуванням пропозицій президента законом, зокрема уточнюються положення щодо кадрів УДО.

Розширюється перелік підстав для неприйняття на службу в УДО. Серед таких підстав - близькі родичі особи мають громадянство (підданство) іноземної держави, яка визнана державою-агресором, або є особами без громадянства.

Серед іншого, встановлюється, що громадяни України перед прийняттям на військову службу (роботу) в УДО, а також у визначених випадках військовослужбовці та працівники УДО проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.

Також президент уточнив, що державна охорона може здійснюватися щодо високих посадових осіб, представників іноземних держав та міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.

Державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров'ю може здійснюватися щодо посадових осіб за рішенням президента України, прийнятим за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних державних органів, або за поданням начальника УДО.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (№7179), надавши державну охорону міністру оборони і заступнику голови парламенту.

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