Це відбулося на закритому засіданні ВР.

У Верховній Раді України оголошено про призупинення діяльності фракції "ОПЗЖ".

Про це в Telegram-каналах повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Кіра Рудик та Олексій Гончаренко.

"Призупинена діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді України. З цієї фракції також вийшли депутати [Андрій] Ісаєнко та [Анатолій] Бурміч. Рабінович відкликаний з посади співголови фракції ОПЗЖ (чия діяльність і так призупинена)", - заявив Гончаренко.

Железняк серед інших новин щодо закритого засідання сповістив: "Ну і новина про призупинення діяльності ОПЗЖ".

"Призупинили діяльність фракції ОПЗЖ", - написала Рудик.

Днями голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що найближчим часом фракції "Опозиційна платформа - За життя" в українському парламенті не буде.

Припинення діяльності "Опозиційної платформи - За життя": що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії до України було запроваджено воєнний стан. 20 березня Рада нацбезпеки та оборони зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій на час його дії. Причина - зв'язки політичних структур з агресором.

Серед тих, чию діяльність було припинено, була й партія "ОПЗЖ". Мін'юсту було доручено вжити заходів, аби невідкладно зупинити діяльність зазначених політсил.

Співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович заявив про зупинення існування політсили 28 березня, але незабаром його заяву видалили з сайту партії.

Значна кількість нардепів від "ОПЗЖ" виїхали за кордон, чимало - ще до вторгнення Росії 24 лютого. Станом на 16 березня 26 нардепів перебували за кордоном. Переважно - представники "ОПЗЖ". Серед тих, хто виїхав, нардеп Ілля Кива. Він виїхав до РФ це в середині лютого. Наразі йому оголошено про підозру в держзраді, а депутатського мандату він позбавлений з середини березні.

Чимало представників політичної сили у місцевих радах виявилися посіпаками окупантів.

Зокрема, чинний депутат Ізюмської міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Анатолій Фомічевський завів в Ізюм Харківської області російських окупантів.

Міська рада Маріуполя також отримала переконливі докази про злочини місцевих колабораціоністів з партії "Опозиційна платформа – За життя".

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