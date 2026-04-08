МЗС радить українцям не їхати спостерігачами на вибори в Угорщину

Невідомо, що у голові в угорської влади, каже речник Георгій Тихий.

Рекомендація українцям оминати Угорщину у своїх подорожах залишається в силі. Також МЗС не радить нашим громадянам вирушати до цієї країни у складі спостережних місій на парламентські вибори, що відбудуться у неділю, 12 квітня. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

"Заклик оминати поїздки до Угорщини залишається в силі з огляду на те, що ми не знаємо, що там у голові, вибачте, в угорської влади. Якщо вони зробили з інкасаторами те, що зробили, то які гарантії, що вони завтра не схоплять ще когось під якимось надуманими приводами", - сказав речник МЗС.

Він додав, що громадянам нашої країни з теж же причин варто відмовитися і від участі в спостережних місіях на виборах в Угорщині.

"Ми офіційно звернулися із закликом утриматися від направлення спостерігачів до Угорщини та рекомендуємо українцям, які входять до міжнародних місій теж утриматися від поїздок або реєстрації як спостерігачів на угорських виборах, просто розуміючи, наскільки офіційний Будапешт зробив Україну темою передвиборчої кампанії, маніпуляції і провокацій. Це стосується і міжнародних організацій і національних", - наголосив Тихий.

Антиукраїнська політика в Угорщині

Як повідомляв раніше УНІАН, угорці не люблять українців, і це стосується не лише нинішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана, а s його суперника на виборах Петера Мадяра. Тому, як стверджує Politico, не варто очікувати перезавантаження українсько-угорських відносин у разі перемоги на виборах останнього. Говорячи про Мадяра, видання пише, що він виступав проти прискореного вступу України до ЄС, відкидав поставки зброї Києву і дав зрозуміти, що винесе питання про вступ до ЄС на референдум, що може повністю зірвати цей процес".

Угорщина заблокувала позику ЄС на суму 90 млрд євро для України. І, на думку прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, поки Орбан не піде, Україна не отримає цю допомогу. Мовляв, угорський прем’єр активно використовує тему України у своїй виборчій кампанії.

