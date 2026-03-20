Поки Орбан не піде, Україна не отримає допомогу від ЄС, - прем'єр Польщі

За словами Дональда Туска, у ЄС немає плану "Б" щодо виділення багатомільярдного кредиту.

Європейський Союз навряд чи зможе розблокувати виділення репараційного кредиту для України до парламентських виборів в Угорщині, запланованих на 12 квітня, оскільки угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан активно використовує тему України у своїй виборчій кампанії. Про це на пресконференції після засідання Євроради повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що європейським лідерам не вдалося переконати Орбана, і він й надалі, "використовуючи певні процедурні чи формальні хитрощі, налаштований блокувати допомогу для України".

Польський прем’єр зауважив, що у Брюсселі шукатимуть інші способи вирішення цієї проблеми, але це буде непросто. Туск пояснив, що питання надання фінансової допомоги Києву потребує одностайності серед країн-членів блоку. Він також вказав, що у ЄС немає плану "Б" щодо виділення допомоги Україні.

"Політична інтуїція мені підказує, що до 12 квітня (дати парламентських виборів в Угорщині, - УНІАН) ми не зможемо запустити цю фінансову допомогу, цю позику для України", - констатував Туск.

Після тривалих дискусій в Євросоюзі на початку лютого 2026 року на рівні послів погодили виділення Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. 11 лютого виділення позики схвалив Європарламент. Разом з тим, виділення позики заблокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає кредит у 90 мільярдів євро "тим чи іншим чином".

