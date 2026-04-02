Угорці не люблять українців: Politico розкрило, чого чекати від виборів в Угорщині

Антиукраїнські настрої глибоко вкоренилися в Угорщині. Згідно з недавнім опитуванням, половина угорців взагалі вважають Україну небезпечною. І все це завдяки 4-річним старанням Орбана.

Проблема Євросоюзу з Угорщиною глибша, ніж лише Віктор Орбан, чий суперник на виборах також має відповідати глибоко вкоріненим антиукраїнським настроям простих угорців.

Як пише Politico, Петер Мадьяр є фаворитом на виборах і він мало чим схожий на проукраїнську фігуру, на яку багато хто в Євросоюзі так сподівається.

Що думають в ЄС

Лідери ЄС, які сильно розчарувалися діями Орбана на підтримку Києва, тихо роблять ставку на перемогу Мадьяра 12 квітня, яка могла б перезавантажити відносини або, хоча б, послабити напруженість у відносинах з президентом України Володимиром Зеленським.

Чи буде Мадяр кращим за Орбана

"Але по суті Мадьяр часто разюче схожий на людину, яку намагається замінити. Він виступав проти прискореного вступу України до ЄС, відкидав поставки зброї Києву і дав зрозуміти, що винесе питання про вступ до ЄС на референдум, що може повністю зірвати цей процес", - написало видання.

До того ж його партія в Європейському парламенті проголосувала проти надання Україні кредиту ЄС на суму 90 млрд євро, хоча Угорщина не була зобов'язана вносити гроші.

Націоналіст, який наголошує на пріоритеті інтересів Угорщини, Мадяр також розкритикував те, що він називає утиском прав угорської меншини в Україні. "Ніхто не хоче проукраїнського уряду", – заявив він кілька днів тому.

Що каже Орбан

Орбан же намагався представити Мадьяра як зрадника, пов'язаного з Брюсселем і Києвом, але це йому не вдалося.

"Це ставить Брюссель у незручне становище: він сподівається на зміни, але готується до спадкоємності", – підкреслило видання.

Як оцінюють ситуацію

"Це перетворює його на чорну скриньку. Що він буде ставити в пріоритет, якщо виграє вибори? Для ЄС це теж свого роду загадка", - заявила депутатка Європарламенту Тінеке Стрік.

Деякі дипломати та українські чиновники вважають, що Мадьяр буде змушений пом'якшити свою позицію в разі перемоги, оскільки його пріоритетом є розблокування мільярдів заморожених коштів ЄС.

"Судячи з його публічних виступів, так, він більш гнучкий, і ми цього очікуємо", - сказав радник українського уряду.

Але гарантій мало, зазначило видання. На запитання про те, чи відмовиться Угорщина Мадьяра від вето на кредит Євросоюзу Україні на суму 90 млрд євро, людина, обізнана з ситуацією, відповіла, що це залежатиме від громадської думки.

"Це історична проблема. Угорці не люблять українців. Вони не люблять і росіян", - заявив виданню міністр у справах Євросоюзу Угорщини Янош Бока.

"У нас є історичний досвід взаємодії з українцями в плані організованої злочинності, корупції та насильства. І у нас є неприємний досвід, пов'язаний з конфліктом між етнічними угорцями та українцями на Закарпатті".

Мадяри, Україна та Росія

Мадьяр балансує на межі. Що стосується Росії, він визначив її як слабке місце для Орбана.

Що стосується України, він не робив з Києва ворога, але старанно уникав будь-яких позитивних оцінок, знаючи, що вони зіграють проти нього на виборах.

Що думають угорці

Видання зазначило, що це тому, що антиукраїнські настрої глибоко вкоренилися в Угорщині. Згідно з недавнім опитуванням Policy Solutions, половина угорців вважають Україну небезпечною для Угорщини, 64% виступають проти вступу України до ЄС, а 74% вважають, що угорський уряд не повинен надавати фінансову допомогу Києву.

Примітно, що Зеленський – один із найбільш ненависних політиків у країні, нарівні з російським диктатором Володимиром Путіним.

"У Мадяра дійсно немає великого простору для маневру щодо України", – констатував директор Policy Solutions Андраш Біро-Надь.

За його словами, антиукраїнська кампанія Орбана, яку він вів 4 роки, різко підірвала підтримку Києва.

"Щодо України не було альтернативної точки зору… Мадьяр намагається уникати цього питання, бо вважає його безнадійною справою; він не може змінити ситуацію".

Чим провокує Орбан

Видання зазначило, що вулиці в Угорщині заповнені рекламними щитами із зображенням усміхненого президента України та написом: "Не дайте Зеленському посміятися останнім". На новому передвиборчому плакаті зображені чорно-білі фотографії Зеленського та Мадьяра під гаслом: "Вони небезпечні".

"Я не можу уявити нічого страшнішого, ніж оголосити жертву агресором… саме це робить Орбан, це дійсно викликає огиду і нудоту", – прокоментувала депутатка Тімеа Сабо.

Мадьяр: загадка для Брюсселя

Видання зазначило, що щодо співпраці з Євросоюзом програма Мадьяра досить бідна на подальші зобов'язання перед Брюсселем, пропонуючи лише розпливчасті обіцянки поліпшення співпраці між угорським урядом та інститутами ЄС.

Тим часом Україна стала для Мадьяра темою, якої краще уникати. І він продовжує тримати Брюссель на відстані, щоб уникнути звинувачень Орбана в тому, що він є маріонеткою президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Угорщина та Україна

Як писав УНІАН, раніше Орбан порівняв "тиск" на Угорщину з боку Зеленського та ЄС із часами комунізму. За його словами, раніше Угорщина повалила комунізм і боролася за свою свободу.

У лютому угорська влада заявила, що Україна "у змові з Брюсселем та угорською опозицією" нібито шантажує Угорщину, блокуючи нафтопровід "Дружба". Як заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, доки Україна не відновить постачання нафти до Угорщини, вона не зможе отримати доступ до кредиту ЄС на суму 90 млрд євро.

