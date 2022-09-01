Боєць зауважив, що в окупантів проблеми з мотивацією.

Професор Ужгородського національного університету, воїн Закарпатської бригади ТРО Федір Шандор розповів, що біля Бахмута (Донецька область) стало тихіше.

Його цитує "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку стало різко тихо. Ми зробили табличку, де рахували, з якої години по яку найбільше стріляють. Після подій на Півдні, останні два тижні - тиша", - помітив Шандор.

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Боєць зауважив, що в окупантів проблеми з мотивацією.

"Я тут бачу людей, які нещасно одягнуті, яких кидають як м’ясо - це незрозумілі окупантські корпуси. Фінансово їх обманюють, у них нема духу патріотизму. Це здебільшого представники українського соціуму, які залишилися на окупованих територіях. Вони змушені бути м’ясом на передових лініях. Ми підбираємо їх та передаємо", - додав Шандор.

Нагадаємо, що 29 серпня CNN повідомили, що ЗСУ звільнили від російських загарбників чотири села на південному напрямку неподалік від Херсона.

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