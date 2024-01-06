В українському зовнішньополітичному відомстві кажуть: такі нікчемні дії порушують норми міжнародного гуманітарного права і не створюють жодних правових наслідків.

Підписаний президентом Російської Федерації Володимиром Путіним указ "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийняття до громадянства Російської Федерації" є нікчемним, таким, що порушує норми міжнародного гуманітарного права та не створює жодних правових наслідків. Про це йдеться у коментарі українського Міністерства закордонних справ.

Там зазначили, що запровадження РФ нових норм законодавства про громадянство має на меті позбавлення викрадених українських дітей можливості повернутися на батьківщину.

"Цей черговий "нормативно-правовий акт", окрім його спрямованості задовольнити за рахунок мігрантів демографічні потреби країни-агресора задля продовження збройної агресії проти України, також грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права та права дітей – громадян України, які під час широкомасштабної наступу РФ були примусово переміщені на територію держави-агресора", - йдеться у коментарі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що всі діти-громадяни України, які були примусово переміщені на територію РФ під надуманим приводом так званого "гуманітарного захисту", залишаються громадянами України. При цьому українська влада продовжує вживати всіх можливих заходів для захисту їхніх законних прав і свобод.

"Справжня цінність цього указу полягає лише в тому, що він слугуватиме черговим доказом злочинів РФ проти України, насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної батьківщини. Закликаємо Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги ці дії керівництва РФ, ... а міжнародну спільноту якомога швидше реалізувати виданий МКС ордер на арешт Володимира Путіна, здійснивши необхідні заходи з його затримання для передачі органам міжнародного правосуддя", - резюмували в МЗС України.

Надання українським дітям громадянства РФ

Путін оголосив масову роздачу паспортів РФ. Днями він підписав два укази, якими спрощується прийом у російське громадянство деяким категоріям українців, а також іноземцям, які підписали контракт з Міноборони РФ. Документ, зокрема, передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати російське громадянство за особистим рішенням президента РФ, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства.

Тим часом в Україні б'ють на сполох через новий указ Путіна щодо українців. Так, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що примусове надання незаконно депортованим українським дітям з окупованих територій України громадянства Російської Федерації є ознакою геноциду.

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