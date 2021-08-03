Кабінет міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Литви для облаштування її державного кордону.

Україна надасть гуманітарну допомогу Литві через наплив нелегальних мігрантів.

Відповідний указ № 341/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці" підписав президент України Володимир Зеленський.

"Документ передбачає сприяння Литві в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася через стрімке збільшення кількості нелегальних мігрантів з території Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Згідно з указом, Кабінет міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Литви для облаштування її державного кордону.

Литва і Білорусь: проблема мігрантів

У Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. З початку липня республіка оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку в подальшому планують зміцнити.

У міграційній кризі Литва звинувачує Мінськ. У свою чергу білоруська влада вже заявляла, що справляються з охороною кордону в належній мірі.

Наприкінці травня Лукашенко говорив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Згодом Лукашенко сказав, що він не дасть перетворити країну на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

Автор: Світлана Закелова