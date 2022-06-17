Масштабний проект "Цифрова Європа" оцінюється на сім з половиною мільярдів євро.

Україна планує долучитись до "цифрового безвізу" з Європейським Союзом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує прес-служба уряду.

"Сьогодні на порядку денному в нас рішення для якнайшвидшого отримання цифрового безвізу. Ми затвердимо делегацію для переговорів України та ЄС щодо нашої участі у програмі "Цифрова Європа". Це масштабний проект на 7,5 млрд євро, який фінансує дослідження й програми у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрових навичок. Отримати фінансування на свої проекти можуть як держави, так і приватний бізнес і неурядові організації", - сказав Шмигаль.

За його словами, входження до "Цифрової Європи" відкриє перед нашою країною та громадянами ще більше можливостей для розвитку і реалізації своїх талантів.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року стало відомо, що Україна вирішила приєднатися до Конвенції про спільний транзит.

Конвенція про процедуру спільного транзиту є основою для переміщення товарів між 35 країнами: державами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ/EFTA), Туреччиною, Північною Македонією та Сербією. Технологія, яка лежить в основі Конвенції, - Нова комп'ютеризована система транзиту (NCTS). Вона доступна лише для членів конвенції.

Щоб приєднатися до Конвенції, Україна має запровадити NCTS. Державна митна служба у 2021 році розпочала на національному рівні запроваджувати NCTS.

Вас також можуть зацікавити новини: