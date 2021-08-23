Окрім того, у Кремлі заявили про розбіжності з Меркель у питанні участі Росії у війні на сході України.

У Кремлі стверджують, що поки по суті нічим наповнити чергову зустріч глав "нормандського формату".

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це в понеділок, 23 серпня, повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Щодо саміту "нормандської четвірки". Всі хочуть його провести так, щоб це стало вагомим кроком на шляху "внутрішньоукраїнського" регулювання. Але для того, щоб проводити саміт, потрібно якесь субстантивне наповнення цього саміту. Воно як і раніше відсутнє", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, за яких умов можлива участь Росії в саміті "нормандського формату", що раніше запропонувала канцлер ФРН Ангела Меркель.

За словами прес-секретаря російського президента, "зараз єдине, про що можна говорити, це констатувати відсутність просування, а за деякими параметрами й деградацію ситуації".

Читайте також"Антиросійський захід": у Путіна відреагували на саміт "Кримської платформи"Крім того, у Кремлі заявили, що "розходяться в думках" з канцлером у питанні участі Росії у війні на сході України.

"Тут ми розходимося в думках (з Меркель – УНІАН). Щобільше, це не просто думка, тут, напевно, доречно нагадати про наріжний камінь усього процесу врегулювання кризи в Україні - Мінські домовленості. У Мінських домовленостях про Росію взагалі не згадується. І там, власне, з них випливають сторони конфлікту", - заявив Пєсков.

"Росія не має до сторін конфлікту жодного стосунку. Не варто бути просто голослівним, потрібно завжди робити відсилання до Мінських домовленостей. Там чітко визначено, хто є сторонами конфлікту. У цьому ми не згодні", - сказав також Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, як у Кремлі прокоментували б заяву канцлера ФРН Ангели Меркель, що Росія є учасницею конфлікту на Донбасі.

Візит Меркель до Росії та України

20 серпня федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала з офіційним візитом Москву, де зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним. Глави держав обговорили низку питань. На порядку денному були теми України та Афганістану.

22 серпня Меркель прибула в Україну. На спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві вона, зокрема, повідомила, що хоче провести зустріч лідерів "нормандського формату", однак є "невирішені проблеми".

Автор: Роман Цимбалюк