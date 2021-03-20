Очільник уряду наголосив, що членство України в НАТО суттєво посилить східний фланг Альянсу та зміцнить загальноєвропейську безпеку в цілому.

Україна, Грузія та Молдова виступають зі спільною ініціативою щодо започаткування у межах "Східного партнерства" формату посилених діалогів "ЄС + 3 асоційовані партнери", зокрема у сферах імплементації зони вільної торгівлі та секторальної інтеграції.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, яка відбулася в ході його робочого візиту до ФРН.

"Ми сподіваємося, що у межах "Східного партнерства" для асоційованих держав-партнерів буде запропонована глибша інтеграція на основі підходу "більше за більше". Інтеграція до внутрішнього ринку ЄС, енергетична безпека, "зелений курс" ЄС, діджиталізація, охорона здоров’я - це ті сфери, які цікаві Україні для поглиблення співпраці", - зазначив Шмигаль.

Прем’єр також підкреслив, що нагальним питанням є посилення безпекового виміру співробітництва в рамках "Східного партнерства", передусім у протидії гібридним загрозам Росії в регіоні.

Окремо очільник українського уряду наголосив, що членство України в НАТО суттєво посилить східний фланг Альянсу та зміцнить загальноєвропейську безпеку в цілому.

"Україна сподівається на підтримку Німеччини у питанні надання нашій державі Плану дій щодо членства в НАТО", - додав Шмигаль.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже другий день перебуває в Німеччині з робочим візитом.

Східне партнерство: що відомо

Східне партнерство - зовнішня політика Європейського Союзу, яка охоплює 28 країн-членів ЄС та шість східноєвропейських країн - Україну, Молдову, Грузію, Азербайджан, Білорусь та Вірменію. Ініціатива була формально започаткована на Празькому установчому саміті 7 травня 2009 року.

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Автор: Наталя Нічишина