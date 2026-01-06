Накинувся на Буданова та ніс 'антиукраїнщину': Литва може вислати російського 'опозиціонера'

Росіянин радів "смерті" Капустіна, який воює за Україну.

Литва може відкликати дозвіл на проживання російського політемігранта Леоніда Волкова після його скандальних заяв проти України, називаючи її військових та чиновників "нацистами". Про це повідомляє LRT.

Колишній соратник одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального Волков з переписці з представницею "Добровольчого корпусу Росії" в українській армії, після оголошення про "смерть" командира "РДК" Дениса Капустіна, заявив, що "денацифікація справді відбулася, помер нацист". Він також назвав тодішнього керівника військової розвідки України Кирила Буданова "огидним провінційним політтехнологом".

А також висловив сподівання, що будуть ув’язнені тодішній керівник адміністрації президента Андрій Єрмак, радник президента Зеленського Михайло Подоляк, Кирил Буданов та інші "лицемірні пропагандистські покидьки".

Пізніше він сказав, що шкодує про свої емоційні заяви, але все ж не підтримує "пропагандистську риторику" українського керівництва, "неонацизм". Волков зазначав:

"Ми бачили багато публічної пропагандистської риторики: "всі росіяни погані", "всі росіяни винні", "кожен, хто має російський паспорт, розділяє провину за злочини режиму Путіна". Цю позицію також транслювали представники Офісу президента України".

Зазначається, що він має дозвіл на тимчасове проживання в Литві, але не на фізичний захист.

Що кажуть у Литві

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що іноземним громадянам, які виступають проти права України на самооборону, територіальну цілісність та суверенітет, може бути відмовлено у в'їзді до Литви або ж їхній дозвіл на проживання в Литві може бути анульовано.

Департамент міграції повідомив LRT, що звернувся до Департаменту державної безпеки щодо заяв російського опозиціонера. Дозвіл на тимчасове проживання Л. Волкова в Литві може бути анульовано, якщо Департамент державної безпеки визначить, що проживання в Литовській Республіці становить загрозу державній безпеці, громадському порядку або здоров'ю людей.

ДДБ прокоментував ЗМІ, що такі заяви Волкова, можуть бути використані в пропаганді режимів, ворожих Литві.

"Загибель" командира РДК Капустіна

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2025 року було оприлюднено інформацію про загибель засновника і командира РДК Дениса Капустіна на Запорізькому напрямку. Згідно повідомлення РДК, захисник України загинув під час виконання завдання внаслідок прильоту ворожого FPV-дрона.

А вже 1 січня 2026 року, тодішній очільник ГУР Кирило Буданов особисто оголосив про те, що Капустін живий, було проведено операцію і не допущено вбивство командира РДК, яке замовили спецслужби Росії та виділили на реалізацію злочину $500 тис.

Для підтримки легенди про загибель командира "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Дениса White Rex Капустіна створили відеозапис, де дрон знищує автобус, в якому він нібито перебував. В ГУР зазначили, що замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам "замовлення"– пів мільйона доларів. При цьому зазначили, що ці кошти суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР.

