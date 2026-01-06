Співають російські пісні: у Києві працює 'школа', у якій вивчають 'руський мир', - розслідування

У підпільній школі дотримуються радянської системи освіти, дивляться російські фільми і співають російські пісні.

У Києві в монастирі Української православної церкви московського патріархату "Голосіївська пустинь" працює підпільна школа, де дітям парафіян викладають за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень.

Як йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", наразі у підпільній школі навчається понад 60 дітей. Зокрема, це учні з першого по дев’ятий клас. Зі слів керівниці закладу, у школі працює 16 вчителів.

Директоркою підпільної школи є Анна Болгова. Вона заснувала так звану православну школу "Перспектива" для християнських дітей, яка працює з лютого 2025 року. Директорка називає цей заклад "сімейним клубом", який працює як звичайна школа - діти вчаться пʼять днів на тиждень з 9:00 до 14:00. Також є група продовженого дня. Документи ж школярів для формальності знаходяться у ліцензованих українських школах, хоча діти там не навчаються.

В ході розслідування вдалося з’ясувати, що у підпільній школі дотримуються радянської системи освіти. Наприклад, звичні чотири класи початкової школи скоротили до трьох.

При цьому, у розкладі занять для першого класу журналісти побачили предмет "слов’янська мова". Утім, вчителька початкової школи Лариса Абросімова пояснила, що насправді це - російська мова.

Разом з тим, хоча вчителька стверджує, що навчання відбувається українською мовою, батьки учнів кажуть, що "п’ятдесят на п’ятдесят". Мати однієї з учениць школи розповіла:

"Тут є великий плюс вивчення російської мови, читання і навчання, тому що, я кажу, ну повинна ж людина, у якої, по факту, рідна російська мова, писати грамотно цією мовою".

Крім того, під час екскурсії школою вдалося ознайомитися з підручниками, за якими навчаються першокласники. Серед них, наприклад, арифметика 1966 року видання, тобто радянських часів.

"Вона розрахована на три роки, тому ми й взяли її. Шістдесят шостий рік видання. Зате діти потім знають математику дуже добре", - каже вчителька початкових класів.

При цьому, директорка школи при монастирі також розповіла про такі предмети як "Фільм" та "Музика".

"По понеділках ми показуємо фільми хороші. Останній раз показували фільм "5 секретов настоящего мужчины" проєкту "Общєє дєло" з Росії", - повідомила Болгова.

Вона також додала, що на уроках музики діти співають радянські пісні: "Звісно, там чудесні пісні були. Зараз ще старша школа вчить: "Под небом голубым есть город золотой" (пісня російського гурту "Акваріум").

Як зазначають розслідувачі, судячи зі слів директорки, цей освітній заклад при монастирі попри те, що має всі ознаки звичайної школи (повний навчальний день з 9:00 до 14:00, група продовженого дня, контрольні роботи, оцінки та ін.), працює без офіційної ліцензії.

Крім того, мати однієї зі школярок розповіла, що документи її доньки лежать у іншій школі, яка є легальною, а навчання відбувається при монастирі.

Заборона УПЦ МП в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні офіційно заборонена діяльність Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. Зокрема, це стосується УПЦ МП.

Минулого року Львівська область стала першою в Україні, де більше не залишилось жодної зареєстрованої релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату.

