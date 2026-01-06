Трамп заявив, що демократи оголосять йому імпічмент у разі перемоги на виборах

За словами Трампа, демократи знайдуть привід оголосити йому імпічмент.

Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи можуть оголосити йому імпічмент, якщо республіканці не виграють проміжні вибори до Конгресу. Таку заяву він зробив під час виступу в Палаті представників США.

"Ви (республіканці - УНІАН) повинні виграти проміжні вибори, тому що якщо ми не виграємо, вони (демократи - УНІАН) знайдуть привід оголосити мені імпічмент. Мені оголосять імпічмент", - сказав Трамп.

Президент США додав, що впевнений у тому, що республіканці здобудуть перемогу на виборах до Конгресу. Нагадаємо, що ці вибори відбудуться в листопаді у 2026 році.

У грудні 2018 року Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампу за зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. Уже в січні 2021 року Палата представників США оголосила другий імпічмент проти Трампа за підбурювання до заколоту після подій штурму Капітолія.

Республіканці насміхалися над Трампом до його приходу до влади - що відомо

Раніше членкиня Палати представників від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін заявила, що республіканці в Конгресі висміювали Дональда Трампа, але потім підтримали його, коли він виграв номінацію від їхньої партії на виборах до Білого дому у 2024 році.

Тейлор Грін зазначила, що зараз республіканці не критикують Трампа публічно, адже бояться стати його мішенню. За її словами, вони бояться вийти за межі дозволеного й отримати неприємний пост про себе в соцмережі президента США Truth Social.

У The Guardian нагадали, що колись Тейлор Грін була відданою соратницею Трампа, однак у січні 2025 року вона залишила Конгрес через розбіжності з президентом США. Зокрема американський лідер назвав її "зрадницею" та атакував її в мережі, через що, за словами політика, їй почали погрожувати.

