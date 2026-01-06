Трамп заявив, що демократи оголосять йому імпічмент у разі перемоги на виборах

Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи можуть оголосити йому імпічмент, якщо республіканці не виграють проміжні вибори до Конгресу. Таку заяву він зробив під час виступу в Палаті представників США.
"Ви (республіканці - УНІАН) повинні виграти проміжні вибори, тому що якщо ми не виграємо, вони (демократи - УНІАН) знайдуть привід оголосити мені імпічмент. Мені оголосять імпічмент", - сказав Трамп.
Президент США додав, що впевнений у тому, що республіканці здобудуть перемогу на виборах до Конгресу. Нагадаємо, що ці вибори відбудуться в листопаді у 2026 році.
У грудні 2018 року Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампу за зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. Уже в січні 2021 року Палата представників США оголосила другий імпічмент проти Трампа за підбурювання до заколоту після подій штурму Капітолія.
Республіканці насміхалися над Трампом до його приходу до влади - що відомо
Раніше членкиня Палати представників від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін заявила, що республіканці в Конгресі висміювали Дональда Трампа, але потім підтримали його, коли він виграв номінацію від їхньої партії на виборах до Білого дому у 2024 році.
Тейлор Грін зазначила, що зараз республіканці не критикують Трампа публічно, адже бояться стати його мішенню. За її словами, вони бояться вийти за межі дозволеного й отримати неприємний пост про себе в соцмережі президента США Truth Social.
У The Guardian нагадали, що колись Тейлор Грін була відданою соратницею Трампа, однак у січні 2025 року вона залишила Конгрес через розбіжності з президентом США. Зокрема американський лідер назвав її "зрадницею" та атакував її в мережі, через що, за словами політика, їй почали погрожувати.