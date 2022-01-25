Жодна спроба РФ просунутися вглиб України не минеться без жорсткої відсічі, кажуть у відомстві.

У Міністерстві оборони закликали українців довіряти Збройним силам та зберігати спокій, не піддаючись паніці.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

Зокрема, Маляр прокоментувала матеріали ЗМІ щодо ймовірних планів Кремля.

"Щодо появи в ЗМІ різних фото і нібито розвід.даних. Зазвичай оприлюднюються дані з відкритих джерел, в тому числі супутникові знімки, фото і відео матеріали. На підставі цього оглядачі, журналісти можуть робити оцінки ситуації, що склалась, і робити власні припущення та прогнози її розвитку. Дані розвідки не оприлюднюються. Вони доводяться до визначеного в державі обмеженого кола осіб для прийняття відповідних рішень з реагування на ситуацію", - заявила Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що вторгнення РФ в Україну відбулось у 2014. Війна з країною-агресором триває вже 8-й рік. Ймовірність загострення зберігається постійно з різною інтенсивністю.

"Концентрацію військ поблизу наших кордонів Російська Федерація використовує передусім для політичного шантажу Заходу і для тиску на Україну. Тактична мета РФ - спровокувати внутрішній розкол в нашому суспільстві, посіяти страх і паніку, дестабілізувати внутрішню ситуацію. Стратегічна мета - зупинити наш євроатлантичний поступ і встановити політичний контроль над Україною. Станом на зараз тієї групи військ, яка сконцентрована довкола кордону, недостатньо для повноцінного наступу", - заявила Маляр.

Вона також запевнила, що оборонне відомство постійно інформує суспільство про динаміку ситуації вдовж кордонів. За словами Маляр, українцям нема чого боятися.

"Публічне викриття планів ворога демонструє нашу до них готовність і дає час дипломатії попрацювати над запобіганням їх реалізації. Тому оприлюднені сценарії - це зруйновані сценарії, їх вже боятись не варто. Якби українська армія була не готова дати відсіч, то агресор би цим вже давно скористався. Але, як бачимо – позиції зберігаються. Тому потрібно довіряти Збройним Силам та сприймати ситуацію спокійно", - наголосила Маляр.

Заступниця міністра констатувала, що з 2014 року Збройні Сили України дуже сильно змінились. Жодна спроба Росії рушити вглиб України не минеться без жорсткої відсічі. Втрати росіян будуть більш відчутними, ніж це було у 2014-2015 роках.

Читайте такожРезніков відповів, чи потрібні українцям тривожні валізи (відео)Нагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Водночас відповідні рішення ухвалили й Велика Британія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.

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